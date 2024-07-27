交流站：新加坡华文报的前景

阅读了戴文雪读者的心声，说到10年前新加坡三家华文报发行有30万份，现在剩下两家，总共才10万份，少了三分之二。单看数据，确实不是好现象，但表面上看似流失了很多读者，其实真正流失的，我认为并没有那么多，文雪兄不须要太过暗然神伤，也不须气馁！

现在是数码时代，环保意识当道，我们都在鼓励少用纸张，《联合早报》《新明日报》等很早都在宣传电子版，手机在手，阅读方便，不管何时何地都可以阅读，又不需要派报员大清晨来派，相信很多忠实读者已经转去阅读电子版了。报业集团应有这方面的数据。

我国的华文报在国外也有很多忠实读者，因为新加坡是个品牌，资讯的枢纽；二来报道真实，不偏不倚，尤其是言论版的学者对国际局势的评论或转载评论文章，都是区域读者的喜好，就如7月25日节译李显龙资政在马来西亚对当地政经界发表的演讲，乃其他亚细安国家、中国政商界所关注的第一手新闻，不详读可惜！

必须关注的是，我国年轻家庭、小孩都以英语为媒介语，少用甚至放弃方言和华语的趋势。

中国的崛起，机不可失，如果越来越少年轻人精通华文华语，如何能更有效地与中国政经商文化界等交流，促进了解？新加坡华族人口占大多数，在这方面具有优势，应该尽量鼓励有政治、经商等抱负的年轻人，与我国宗乡会馆联系，多跟在我国求学的中国学生交流，多参加相关讲座，甚至到中国实习、考察。当然，这些都应该用华语进行。这样会鼓励更多年轻读者阅读华文报章。

话说回来，华文报的前景，我提议应该不要完全依赖目前的安全网，不能长期由政府资助、社会辅助，应该尽快自力更生。早期没有电子版，市场相当受限，现在全世界是我们的市场，主要是报章内容要多元化，增加科技、人工智能、企业发展资讯等等。电子版受众增加，自然会吸引更多商家花钱打广告。如果一份报章长期获得资助，领导层会失去斗志，没有创新，读者就会越来越少！