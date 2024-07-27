交流站：遵守预约有助病患及时获得治疗

谨答复《联合早报·交流站》于7月18日刊登的刘凯歌读者投函《迟到15分钟问诊预约作废》：

我们感谢刘先生的反馈。

国立大学医院的预约系统，旨在确保医疗团队有足够时间，为每个病患提供治疗。病患遵守预约时间有助于我院有效管理资源，尽量减少所有病患的候诊时间。

为刘先生和他的家人安排的治疗需要大量时间，延误意味着治疗师无法在不影响当天其他病患治疗的情况下完成治疗。

关于刘先生的反馈，我们谨澄清，如果病患迟到，预约不会自动取消。我们会尽可能为病患重新安排预约时间，但当所有预约时段都已满额时，这可能不可行。

如果诊所的病患较多，我们希望无法按预约日期或时间就诊的病患给予合作和理解，尽早通知我们。这样，我们就可以根据其他病患的医疗需求，将预约时间分配给他们。

病患在医疗保健系统的整体效率和运作中，发挥着至关重要的作用。正如刘先生所指出的，病患务必提前到达医院挂号，避免错过预约。我院会通过国立大学医学组织（NUHS）应用和预约短信提醒病患这点。

病患可通过NUHS应用查看、进行、更改或取消预约。欲知详情，请浏览我院网站（https://www.nuh.com.sg/care-at-nuh/appointments）。

（国立大学医院国大妇幼医疗中心营运与行政部门主任陈昭楷）