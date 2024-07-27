交流站：环保从心出发

《联合早报》记者吴金霏在6月4日的报道《分析：可持续航空燃料昂贵 机票可能涨价》中指出，为实现零碳排放目标，航空公司开始使用昂贵的可持续航空燃料，预计这将导致机票价格上涨。

这篇报道于6月8日登载在《联合早报》的kopitiam脸书，立即引起广泛的关注和讨论。一天内，超过230人点赞并使用表情符号，还有150多条留言。其中超过100个网民认为，航空公司以环保为借口提高机票价格，实际上是在转嫁成本或追求利润；还有人对使用新燃料的意义表示不解；有网民质疑单靠这种条例，是否能产生显著积极影响等等。尽管这些留言不能代表整体国民的观点，但所普遍表达出的消极态度，令人担忧。

报章同日报道，黄循财总理宣布政府成立气候行动小组，并将其视为国家优先处理的重大议题，显示对环保议题的重视和决心。

我国在能源转型方面表现积极。在陆路交通方面，政府制定了推动环保车辆的时间表，包括在2025年停止注册柴油车和德士，到2040年淘汰所有内燃机车辆等措施。在航空领域，新加坡计划在2026年起，要求离境航班使用可持续航空燃料，力争在2050年实现航空行业的净零排放目标。

新加坡与欧盟在多个绿色经济项目上有合作。欧盟在全球环保问题上发挥领导作用，新加坡若要与欧盟保持贸易关系，必须与其保持一致的环保步伐。我国的零碳排放政策不仅是为了自己，也在亚洲扮演着环保倡导者的角色。

我国不断摸索前行。就如《联合早报》前总编辑林任君指出：在许多人眼里，在好一些领域，我们都是“活生生的实验室”，但是实验还在进行中，国人仍须努力。可喜的是国人的配合度良好，一项调查显示：65%的国人支持我国要在2050年实现净零排放的承诺。

每个人都必须深思，自己在生活中是否有为环保做出改变的空间？如在交通出行方面，是否能选择公共交通或步行？是否可以减少乘坐飞机出国旅行的频率，而选择在本地或通过陆路到马来西亚旅游？频密坐飞机出国旅行的原因是社会风气、攀比心态或是生活习惯？是否还有其他游玩的选项，如参加社区组织主办的健行露营、探索国家景点和古迹等。

我们是否能携带环保袋，减少塑料袋的使用？是否能减少购买新衣物，或者调整空调温度以节能？能否秉持3R原则——减少（Reduce）、再利用（Reuse）、再循环（Recycle）？

我们所处的环境问题，关乎每一个人，应从内心出发，落实环保行动，为国家、区域乃至全球的环保事业贡献一份力量。

（作者是新加坡社科大学中文系学生）