当英康保险还是合作社模式经营的时候，由于保险产品与保费具有高度竞争力，我全家所买的保险产品，至少90%来自英康。那是英康保险的前世，也是投保者的盛世，因为那时的英康对理赔的处理就如保单所说的，没有第二句话。

时间来到现在，英康保险已经从合作社转型，于2022年成为一家企业。这当中难免几家欢喜几家愁，这里就不再赘述，只说一说身为英康保险的40年长期忠实客户的亲身体验。

2021年7月在冠病疫情期间，我和太太从德国乘搭新航飞回新加坡，返航的日期在从新加坡出发前已确定，购买的旅游保险正是英康含Covid-19（冠病疫情）的保单，保费之高可不用说。出发后新航一再更改返航日期，至少更改了三次，我们只能跟着新航起舞，因为根本没有下个航班的信息。

返新后向英康索赔，理由是航班在我们不可控的情况下更改日期。在这之前，我有跟英康索赔的相同经验，当时英康即刻按保单赔付。这次不同了，英康要求新航出具证明，说明航班更改不是疫情造成的，这不是强人所难是什么？最后索赔之事就不了了之。

这就是英康保险的今生，从此之后，我便不再购买英康的旅游保险。企业管理需要经年累月赚取客户的信任，一不小心便能毁于一旦。

此次安联对英康的并购案，关键在于安联51%的股权，以及职总创优企业合作社的49%股权，占少数的股东不可能左右收购后企业的管理策略与走向，这是企业管理不变的真理。至于说并购后，安联就能带领英康走出新加坡，走向世界，个人认为那不过是镜花水月，听听就好。

安联本身是一家跨国企业，收购英康的目的是要把安联在新加坡的业务做大；安联没有义务，也未必有动机带领英康出去闯世界。我们一定要认清这个现实，不要有不切实际的幻想。

回首这40年来自己与英康保险的前世今生的爱与恨，我很肯定这不会是一个独立的个案。我相信这才是让很多新加坡人对此并购案忧心忡忡的原因。