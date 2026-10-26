“讲了这么多次，怎么还是不肯放下手机？”身为家长，我也有过这样的时刻。孩子看得入神，大人越催越急。有时真想干脆把手机收起来，省得天天为这件事争执。

可是，孩子终究要在科技普及的世界里长大。我们不能只想着让孩子远离网络，更要教他们如何在数码世界里保护自己，善用科技。

当然，这不等于放任孩子想看多久就看多久。如果使用手机影响睡眠和运动，挤掉与朋友和家人相处的时间，大人就该介入。不过，光看手机使用时长，还不足以了解孩子的情况。不妨先听听他的想法，再一起谈界限。

我家也在摸索怎么用好科技。儿子看网上影片学剪辑，再把学到的技巧用在学校活动和社媒的影像制作上。丈夫也写了个简单的时间规划程序，帮助儿子更好地规划每天的时间。但我们仍要留心：孩子是在动脑筋、学本领，还是把本该自己进行的思考交给工具？

我们怎么用科技，孩子也看在眼里。吃饭时，我若不断看手机，就很难理直气壮地叫孩子放下手机。我并非每次都做得到；以身作则，也是我须要持续练习的功课。

谈规则，最好别等到双方都在气头上。我更愿意找个平静的时刻，和孩子聊聊：问问孩子最近在看什么、玩什么，哪些事让他开心，哪些事让他不安。若在网上遇到可疑的人或不当内容，他知道可以怎么做吗？从这些对话出发，再订下适合孩子年龄的规矩和界限。孩子年纪小时，我们多陪、多教；随着孩子长大，再逐步让他们练习判断和选择。

我常想：如果孩子在网上看见令人不安的内容，或自己犯了错、惹了麻烦，他敢不敢告诉我？听到这些事，大人难免着急，但第一句话会影响孩子下次还愿不愿意开口。让我们先冷静聆听，但这并不表示事情就此算了；该处理的事情仍须处理，该承担的后果也须承担。

身为家长，我们不必精通每一个新平台，才能开始这段陪伴。我们可以保持好奇，设下合理的界限，也保持沟通渠道畅通。至少他知道，遇到难题时，家里有人愿意听，愿意陪他想办法，而无须独自面对。