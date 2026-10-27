在乐龄活动中心实习的三个月，我最常看见的画面是：长者拿着手机，递过来说：“你可以帮我弄吗？”

线上办理、智能登记、信息填报，对年轻人来说，是指尖轻点即可完成的小事；对许多年长者而言，却是须要反复推敲，慢慢摸索的难题。他们并非抗拒新事物，只是年岁渐长，学习新事物的节奏放缓，接纳一套全新的数码流程，本就需要时间、引导与反复练习。屏幕上的小字，制式生硬的机械语音，频繁跳转的页面，都是他们融入数码生活的无形壁垒。

日复一日的陪伴与服务，让我更清楚地认识到问题的根源：长者的数码困境，并非仅仅源于个体学习能力的变化，更与数码服务的设计未能充分照顾不同群体的需要有关。

公共服务长期以统一标准化的数码模式覆盖全体民众，按照适配主流快节奏的标准，服务不同年龄、不同学习节奏的人群。单次仓促的速成讲解，节奏紧凑，无法让长者真正掌握方法。长者接纳新事物，需要循序渐进的拆解，反复实操，更需要可随时问询，反复练习的线下支持空间。

但当下的数码化升级，以精简流程，提升效率为核心，全力搭建标准化智能服务体系，常常忽略老年群体的特殊需求。普惠便民的数码革新，在效率优先的导向下，悄悄为年长者筑起一道门槛，让全民共享的时代红利，成为一部分人难以触及的远方。

科技的初心是普惠众生，便利民生，让不同年龄、不同生活节奏的人共享时代馈赠。数码化升级是公共服务现代化的必经之路，精简流程，便民增效的价值毋庸置疑。智能系统与数字代码，能够精准落地标准化服务，替代重复的基础劳作，让公共服务运转更加有序高效。

但冰冷的科技算力，永远无法复刻人心的善意、耐心与真诚的共情。智能机器能精准完成标准化流程，却读不懂长者面对陌生屏幕的局促忐忑；线上程序能高效办结常规业务，却安抚不了长者摸索新事物时的茫然无措。那些看似细碎低效的人工服务，是数码化改革最珍贵的人文保障，让长者不必在技术迭代中孤立无援。

真正的时代发展智慧，从来不是非此即彼的取舍，而是刚柔并济，快慢共生的平衡。在老龄公共服务领域，科技赋能与人文关怀相辅相成。我们应留存人工对接渠道、线下帮扶窗口与适老化缓冲空间，兼顾公共服务的整体效率与长者的特殊需求。

这三个月的基层服务，是我走出书本，贴近民生的珍贵经历。真正的进步，是快慢相宜，冷暖共生的多元成长。优质的公共服务，从来不是极致的效率至上，而是科技有尺度，服务有温度。

愿时代前行，既能逐光向上，迸发活力，也能怀抱温情，守望岁月。以科技赋能烟火生活，以温柔善待岁岁流年——这便是时代前行最质朴动人的底色。

作者是新加坡社科大学学生