当你想到优先座位时，是否会第一时间联想到老人家？

首先，优先座位并不是专门为老人设置的，而是供有需要的人优先使用。这些人包括年长者、孕妇、行动不便者，并不局限于某个年龄群体。

我曾在乘搭公共交通时，遇见一位老人家。当时，我刚结束学校的课外活动，已经十分疲惫。由于其他座位都有人坐，我只好坐在优先座位。没想到，一位老人家上车后，二话不说便上前质问我为什么不让座给他，还声称优先座位本来就是给老人坐的。虽然当时我很累，但为了避免争执，还是把座位让给他，没有多说什么。然而，我认为这样的做法并不公平。

其次，让座不应该只是坐在优先座位的乘客的责任。地铁的普通座位同样可以让给有需要的人。我相信，大多数乘客都能够根据实际情况，判断是否应该让座。优先座位只是让有需要的人享有优先使用权，而不应该被视为某一类人理所当然拥有的座位。

以备受关注的台湾捷运事件为例，一名长发男子遭老妇拍打，并被要求让出优先座位后，对老妇动粗，引发社会广泛讨论。我认为，动粗固然不对，但要求他人让座时，也应该保持基本的礼貌与尊重。如果双方都愿意互相体谅，理性沟通，或许就能避免冲突。

在新加坡，许多上班族早出晚归，长时间工作容易导致身心疲惫。当一个人十分疲惫，确实需要休息，而车上又没有其他空位时，暂时坐在优先座位也是可以理解的。当然，如果遇到更需要座位的人，也应该体谅对方的处境，主动让座。

总的来说，社会需要多一些包容，也需要更多耐心的沟通。让座应该出于体谅与关怀，而不是身份上的理所当然，更不应该成为人与人之间发生冲突的导火线。唯有大家互相理解，彼此尊重，优先座位才能真正体现设立的初衷。