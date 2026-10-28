读了《联合早报》有关“小型模块化反应堆”（Small Modular Reactors）的报道，想分享一些个人看法。

印度尼西亚近期减少输往新加坡的管道天然气供应，让能源安全再次成为备受关注的课题。新加坡能源市场管理局指出，这次每日供应减少约170亿英热单位，为期18天，占我国每日发电用天然气需求不到2%。

这次供应减少并不意味着新加坡即将面对能源危机，但却提醒我们，不能把能源供应稳定视为理所当然。

目前，新加坡约95%的电力来自天然气发电。虽然这种能源能够提供相对稳定和干净的电力，但我国也必须面对国际燃料价格波动及供应链变化的风险。如何在满足需求的同时，获得稳定、可靠且低碳的电力，是新加坡必须长期面对的挑战。

新加坡积极发展太阳能，但受土地面积和天气条件限制，太阳能难以独力满足我国的电力需求。因此，核能近年来重新进入讨论。特别是小型模块化反应堆等先进技术的发展，为核能应用提供不同于传统大型核电厂的选择。不过，技术有所进步，并不代表它必然适合新加坡，仍须经过严格的科学评估。

新加坡目前并没有决定采用或部署核能。政府正加强核科学、核安全和监管方面的能力，并计划在2027年展开国际原子能机构的第一阶段综合核基础设施评审。这项评审旨在检视我国是否具备在充分掌握资讯后作出决定的能力，而不是决定新加坡是否应该采用核能。

核能具有较高的能源密度，也有潜力提供稳定的低碳电力。对于土地资源有限的新加坡，如果相关技术未来能够在安全性、可靠性和成本方面达到要求，核能或许可以成为能源组合中的一个选项。

新加坡地小人稠，一旦发生严重核事故，可能影响大量居民。核废料如何长期安全管理，紧急应变能力是否足够，建设和营运成本是否合理，以及相关设施是否有合适的地点，都是必须认真面对的问题。即使先进反应堆采用改良的安全设计，也不代表风险可以完全消除。

核能项目还须要长期投入专业人才、监管和维护资源。公众是否充分了解核能，以及对相关安全措施是否有信心，同样不能忽略。

因此，现阶段最重要的并不是急着回答“建”或“不建”，而是先确保新加坡具备充分的科学知识、监管能力和应急准备，能够负责任地作出决定。

政府也应以公开、透明的方式，向公众解释核能的潜在好处与风险，让国人在掌握充分信息的基础上参与讨论。

当然，核能不应被视为唯一的能源答案。新加坡还应继续发展太阳能、储能、跨境电力进口及其他低碳能源，并加强天然气供应来源的多元化。

印尼减少天然气供应的事件，说明能源安全不能只依赖单一供应来源，也不能只着眼于眼前的需求。即使未来采用核能，其他能源仍然不可或缺。通过多元化的能源组合，才能提高整体能源系统应对突发变化的能力。

对一个土地和能源资源都有限的城市国家，真正值得思考的，不是仓促决定“要不要核能”，而是如何在能源安全、环境保护、经济成本和公众安全之间，找到最适合新加坡的平衡点。

面对未来几十年的能源挑战，我们需要的是科学、透明和负责任的评估。