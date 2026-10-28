每当烟霾来袭，人们便关注空气污染指数，关上门窗，开启空气净化器。然而，当天空恢复晴朗后，人们是否仍重视室内空气质量？我认为，空气质量管理不应随着烟霾消散而结束，更不该等到室外空气污染恶化才开始。

从事环境监测工作让我深切体会到，冷气够冷，不代表空气干净；闻不到异味，也不代表没有污染。室外空气质量报告固然重要，却不能取代对办公室、课室或家中空气质量的实际测量。烹饪、清洁用品、装修材料，以及通风不足，都可能影响室内空气。

防治烟霾，需要区域合作与源头治理；改善室内环境，则是我们今天就能着手的事。若平日缺乏监测数据，烟霾来袭时便少了比较依据，也较难准确判断室内空气污染的变化及净化措施的效果。

我建议，学校、办公室及照护设施根据不同场所的风险程度，逐步建立日常监测机制。悬浮颗粒PM2.5浓度可帮助观察评估空气质量变化，二氧化碳浓度可辅助判断有人使用室内空间时的通风情况，温度和湿度则有助于评估室内环境。但二氧化碳读数正常，并不表示所有污染物指数都达标；有装修或异味问题时，仍须安排针对性检测。

监测也不能止于安装仪器。设备应摆放在关键的位置，定期维护、检查和校准，并结合人数、活动和时段分析趋势。监测发现异常后，应明确由谁跟进，何时处理，以及改善后如何复核。

烟霾期间，应根据室外空气质量调整通风方式，在减少污染物进入室内的同时，尽量维持适当的新风供应。应根据空间大小选择合适的空气净化器，滤网须及时更换；一般采用颗粒物滤网的空气净化器不能消除二氧化碳，也不能取代新风供应。必要时，应请专业人员调整通风与过滤安排。

我们不必等到看见烟霾、闻到异味，或有人感到不适，才重视呼吸的环境。从今天起关注室内空气质量，唯有以数据推动改善，才能从被动应对转向主动预防。