根据亚洲新闻台于2024年进行的一项调查，在1010名受访学生中，约三成表明自己曾遭遇过霸凌。这意味着，校园霸凌并非少数人的个别经历，而是社会须要认真面对的问题。

教育部于今年4月15日公布新的学生纪律处分框架，将于明年全面落实。涉及霸凌等严重违纪行为的学生，可能面临留堂、停学或品行等级下调等处分。严重违纪的小学高年级和年龄较大男生或面临鞭打处分。

教育部所加强的处分措施，至少能让学生知道，霸凌并非一句“开玩笑”就能轻松带过。然而，处分是否真正能够减少霸凌，仍有待观察。若要让学生改变行为，除了明确纪律后果，学校也须让他们明白自己的行为如何伤害他人，并确保受害者得到持续的保护与支持。

霸凌者可能出于不同的动机：有人希望获得同伴的认同，有人借此提高自己在群体中的地位，也有人没有意识到自己的言语已经越过界限。但无论原因是什么，都不能成为伤害他人的借口。

因此，学校在处理霸凌事件时，除了给予适当处分，也应了解学生行为背后的原因，帮助他们认识自己造成的伤害，并学习如何尊重他人的界限。了解原因，并不代表免除责任；真正的教育，是让学生为自己的行为负责，也有机会改正。

最重要的一点是，无论霸凌者是什么心理，受害者都应该时刻谨记，别人的言语无法定义你。镜子只能映照一个人的模样，却不能决定一个人的价值。同样，别人的嘲笑可以让人怀疑自己，却没有资格定义这个人的价值。

一个人无须符合任何人设定的完美标准，才值得被尊重。我们无法要求每个人都欣赏彼此的外貌，却应该学会，即使不欣赏，也不必用羞辱去表达。

或许，我们真正应该追问的，从来不是一个人要长得多完美，才不会被别人嘲笑，而是为什么有些人要通过贬低别人，来获得认同或满足自己的优越感。