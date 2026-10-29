托儿所的户外游学日那天，途中一名孩子突然问道：“老师，XX在哪里？他为什么没有来？”

面对这个突如其来的问题，我一时语塞，只好转移话题。其实，我心里清楚，那名孩子因为家庭经济原因，最终没有参加这次活动。

每名孩子须支付数十元的活动费。数十元对于一些家庭而言，也许只是一顿饭的开销，但对于有两三个孩子的家庭来说，却可能是一笔不小的支出。即使认同户外学习的教育价值，也未必有能力承担额外费用。

托儿所主管曾向我解释，安排孩子前往农场或其他户外场所，须要支付巴士租赁费、入场费，有时还须聘请专业人员主持活动。可见，家长觉得收费贵，托儿所认为成本高，双方都有各自的难处。

除了费用问题，部分家长也因须请假陪同孩子参加活动而感到为难。对于双职工家庭而言，请假意味着重新安排工作，有时甚至涉及收入损失。有家长提出，希望托儿所能够列明交通、入场、餐饮及其他项目的收费，让大家清楚了解费用的去向。

符合条件的托儿所户外游学费用，包括相关交通费及餐费，可以使用儿童培育户头（CDA）支付。然而，部分家长可能并不清楚相关规定，或因托儿所的收费安排而以为必须另付现金。

因此，托儿所除了说明活动内容和收费标准，也应主动向家长解释CDA的适用范围及付款安排，减少不必要的误解。

当然，并非每个孩子都有CDA，即使有户头，也可能面临余额不足的问题。对于真正有经济困难的家庭，仅仅提供另一种付款方式，并不能完全解决问题。

我认为，户外游学不应只是一项由家长付费、自愿参加的活动，更应被视为幼儿学习与成长的重要机会。孩子在农场观察动植物，在社区认识不同职业，在博物馆接触文化与历史，这些真实的生活体验，是课堂教学难以完全替代的。

如果活动确实具有教育意义，托儿所是否可以通过合理规划，争取社区资源或提供部分补助，让更多孩子有机会参与？有关部门也可以考虑加强对弱势家庭参与学前户外学习活动的支持，避免家庭经济条件成为孩子获得学习机会的障碍。

孩子或许不明白什么是家庭经济负担，也不知道一次游学究竟需要多少钱。他只是发现，平日一起学习和玩耍的伙伴，没有和大家一起出发。

教育公平，不仅是让每个孩子都有学上，也应尽可能让每个孩子都有机会参与各类学习活动。

愿未来的每一次户外游学，都不再有孩子因为费用而被留在教室里。