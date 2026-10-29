《联合早报·交流站》10月12日在网站刊登《大人须尊重孩子的拒绝》，讨论身体安全教育如何落实到成人的日常回应。当孩子开始表达不同意见，逐渐形成自己的主见，家长的教养方式是否也能随之成长？

我们希望学生在课堂上主动思考，敢问为什么，但当孩子在家中同样主动思考，提出疑问，询问某项规定的理由，成人有时又会觉得他在顶嘴。家长愿意解释，也是帮助孩子学习理性沟通的过程。

区分探究与冒犯，不能只看孩子是否提出异议，更须看内容、场合和表达方式。尊敬长辈与独立思考可以并存，礼貌的提问不应被视为不敬。

好奇也须有分寸。孩子若当众追问客人的收入、婚姻或身体状况，成人应提醒他，这些涉及个人隐私，对方有权选择不回答。

尊重应成为家庭共同遵守的原则。家长若要求孩子顾及别人的隐私，也应在向亲友谈论他的成绩、失误，或在社交媒体分享照片前，考虑是否会令他难堪，并根据孩子的年龄适当听取他的意见。

面对拒绝，成人须先辨认孩子拒绝的是什么。维护身体界限与人格尊严，不能与逃避功课、家务混为一谈，更不能以孩子是否听话作为尊重他的条件。涉及安全和必要照护时，成人仍须负责，也应尽可能说明原因，照顾隐私与感受。

例如约定收拾书桌，家长可以坚持当天完成，再让孩子选择饭前或饭后动手。能够表达意见，不代表可以免除责任。

冲突发生时，家长可以指出打断别人，提高声量或使用伤人话语有什么不妥，再邀请孩子重新表达。表达方式须要纠正，不等于疑问本身必须被否定；意见是否合理，也可另作讨论。成人若一时急躁，说了过重的话，同样可以承认并改口。

现实中，父母兼顾工作与照护，不可能每次都从容回应。家庭教育的改变，可以从一次对话开始：听完问题，说明理由，也认真考虑孩子的建议。家长不必每次都有答案，却可以让孩子看见，成人也愿意学习。

孩子的进步，不只表现为成绩，也包括更能说明理由，理解他人和承担责任。家长的进步，则可以表现为更懂得倾听、解释和改正自己的错误。我们期待孩子成为怎样的人，就得从亲子互动中，先做给他看。