走路慢未必是个问题，毕竟我们须要体谅年长者以及行动不便者。然而，令人担忧的是，许多行人走路时沉迷看手机，因而忽略周围环境，不仅妨碍其他行人通行，也可能引发碰撞事故。我就好几次差点与迎面而来的看手机行人相撞。

更危险和荒谬的是，有些人刚走下自动扶梯之后就突然停住，结果对后面的人构成安全隐患。自动扶梯的上下处必须时刻保持畅通，行人也应经常保持警觉。

此外，还有一些不容忽视的地铁乘车基本礼仪：先下后上，候车时站在车门两侧，进入车厢内部而非堵在门口，妥善放置背包以免妨碍他人，遵守排队秩序，以及主动为有需要的人让座。

公共交通系统不仅仅是把人们从一地送往另一地，更关乎如何在公共空间内安全、体贴地共处。如果每个人都能多一份警觉、礼貌和公德心，我们的日常通勤就会变得更安全、更顺畅、更舒心。

或许，加强关于 “手机外放干扰” 和乘车安全的公众教育，并辅以车站内持续的提醒，会有所帮助。良好的乘车礼仪不应只靠强制措施维持，更应成为公众自觉遵守的行为规范。