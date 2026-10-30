走进新加坡各个民众俱乐部或乐龄活动中心，常能看到乐龄女士伴着轻快的音乐跳排舞，或是围坐在一起学做糕点。乐龄男士的参与度明显偏低。社区活动的主办单位不能仅靠发传单或开办常规课程，而必须剖析乐龄男士的社会心理，从心理定位、活动设计、语言策略到空间营造，去设计适合乐龄男士的活动。

退休后的乐龄男士往往独立性强，自尊心高，他们难以接受自己成为无所事事的“被照顾者”，因而对缺乏明确目标，过于低幼化或纯消遣性的活动产生排斥心理。男士普遍倾向于任务导向与目标导向的活动。

要将乐龄男士重新引回社区，就得重新定位活动，赋予他们“角色”与“使命感”。主办单位应促成长者从“受助者”向“贡献者”的心理转变。例如，社区可设立“乐龄修缮工坊”，邀请退休电工、木工或机械维修员担任导师，帮邻里修理小家电或家具。同时，可邀请熟悉本地历史变迁的男士担任“社区口述历史员”或文化导览员。

男士之间的“同辈呼唤”往往比张贴海报更有号召力，邀请前居委会骨干或退休体育教练作为活动发起人，以“男士邀请男士”的方式，能显著减轻乐龄男士的抵触心理。

其次，活动类型的设计必须投其所好，兼顾竞技、实用与新科技。除了举办“社区象棋擂台赛”或乒乓球、保龄球等轻量竞技活动外，亦可引入室内体感电竞游戏，激发他们的脑力与活力。

在数码技能培训上，应摒弃泛泛的“如何上网”教程，转而开设“智能手机摄影与视频剪辑”“私召车与PayNow安全防诈”等硬核实用课，让男士在掌握前沿技能的过程中重塑自信。

宣传策略与语言表达的转变同样至关重要。宣传文案应杜绝“乐龄陪护”“老友温馨聊天”等偏向弱势关怀或温情色彩的词汇，转而采用“社区竞技场”“硬核科技体验队”“智力挑战赛”或“男士空间”等更有力量感与专业度的语言，避免让男士产生被边缘化的心理反感。

在宣传渠道上，必须深入男士日常聚集的真实生态圈，精准渗透至小贩中心、传统咖啡店、组屋楼下的棋牌桌，让他们在日常活动中就能接触到相关信息。

借鉴“男士小屋”式的空间营造，能为乐龄男士提供不必感到拘束的“领地”。通过在社区内划出专属的活动角落，摆放工具箱、棋牌、音响与旧报刊，打造随到随坐的社交安全区。男士在并肩修理工具、切磋棋艺或浏览新闻的过程中，就会自然而然地建立信任与社交纽带。

吸引乐龄男士参与社区活动绝非简单的拉人凑数，而是一场关乎社区精细化治理与人性化关怀的变革。当组屋楼下的社区中心里，既有阿姨欢快的舞步，也有大叔在棋盘前的博弈，在维修台前的专注与在数码设备前的探索，一个包容、富有活力且多元均衡的积极乐龄社区，才算真正建成。