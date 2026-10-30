乘搭德士时，我曾留意到一个让人有些不安的情况：在距离目的地还有约10分钟时，车内接单屏幕便陆续出现下一笔订单的信息。车子仍在行驶，司机不时低头查看，目光有时在屏幕上停留数秒。

那几秒钟，让坐在车里的我有些担心。如果前方车辆突然刹车，或有行人横过马路，司机是否来得及反应？我不了解当时接单系统的具体操作，也不能仅凭观察就判断司机违规。不过，如何减少司机在驾驶途中查看屏幕的次数，值得进一步探讨。

我理解司机希望提前接单，少一些空车等待，多做一趟生意。行程衔接得好，下一名乘客也可能少等一会儿。这些都是现实需求。

下一笔订单固然可以提前安排，但订单详情是否都需要司机在行程尚未结束时查看？

目前已有业者提供自动接单及行程衔接功能。在这些基础上，不妨进一步完善“驾驶时少打扰”的设置：让愿意使用自动接单功能的司机，事先确认相关设置，再由系统在后台处理，减少途中阅读和确认的步骤。

车辆行驶时，屏幕可优先显示当前行程的导航及必要安全提示，避免下一笔订单的非紧急信息反复弹出。详细资料则留待司机在合适地点安全停妥后再查看。即使车辆因等红灯或塞车而短暂停下，系统也不宜自动展开订单详情。

对于仍需人工确认的订单，平台可研究延后提示，或让司机预先选择暂缓接单，并相应调整接单率等指标的计算方式，让司机能够安心把注意力留在路上，不必惦记着有没有错过回应时限。

这些调整也需要听取司机的意见。平台不妨先邀请司机参与小规模试用，看看能否减少查看屏幕的次数，同时兼顾接单安排和乘客等候时间，再逐步完善相关功能。

司机希望顺利接下一单，乘客则希望安全完成眼前的行程。接单系统若能替司机多处理一点，让他少看几次屏幕，坐在车里的乘客也会踏实一些。