我最近注意到，裕廊湖花园的湖岸边多了四盏非常明亮的大灯，想对此谈谈个人看法。

裕廊湖及周边的园景布置，其实颇具园林之美，尤其是夜晚的湖面。岸边的中式双塔，将整座塔的暖黄色灯光淡淡地洒在湖面上，和湖面的月光静静地交融着，非常有中国园林的意境。不远处有一家掩映在草木间的餐馆，到了夜晚，餐馆的灯亮起，照亮庭院，灯光并不抢眼，和周围的环境搭配得很好。在无月的夜晚，当周围的灯光尽去，只留下双塔的微光，湖面竟然有日本园林的侘寂之美。可见，灯光设计师在园林设计之初花了不少心思，展现出相当高的设计水准。

可是，自从加上四盏明晃晃的大灯后，不得不说，原有的湖景意境便大打折扣。漫步湖的另一岸，映入眼帘的尽是刺眼的灯光，好像远处是灯火辉煌的夜市，或是让人觉得那里正举办着什么活动，和周围的幽静非常不协调。

我想，添加的这几盏灯，或许是为了丰富湖面的夜景。如果减少灯具数量，改用亮度较低的暖黄色灯光，调暗亮度，灯影映入湖中，让风把灯影拉长，或许还真能营造出江边两三点摇曳渔火的感觉。

毕竟，使用强光，恐怕有违园林设计师的初衷，破坏园林设计的美学意境，还给周围环境造成光污染。以上浅见，希望国家公园局的设计师能予以考虑。