日前，经乌节路商联会组织，我们赴成都考察。这一路，我们不断思考：未来的乌节路，应当为人们提供怎样的到访理由？

漫步乌节路，一些街景仍给人多年不变的熟悉感。但当消费方式迅速改变，街道也需要提供新的吸引力。

从成都东郊记忆的工业遗存活化，到祠堂街的文化街区，再到麓湖的社区商业，不同项目让我们看到，文化、社交与日常生活，都可以成为商业空间持续吸引人们到访的动力。

屏幕、灯光与艺术装置能够带来第一眼的惊喜，但要创造让人愿意停留的内容，以及值得再次参与的理由，同样需要长期投入。包邮可以把商品送到家，人与人之间的相遇，现场体验与共同记忆，仍是实体空间不可替代的价值。

未来，各商场可以发展更鲜明的定位，并通过步行体验、公共艺术与跨商场活动串联，让游客与居民都有反复到访的理由。