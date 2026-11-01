过去的悲剧提醒我们，不能等到严重事故发生，甚至有人付出生命代价后，才重视道路安全。

经过改装的通勤工具一旦在公路上高速行驶，危及的就不只是骑士自身的安全。骑士一旦突然失控，或其他车辆来不及闪避，都可能酿成事故，牵连其他道路使用者。最终承担后果的，可能不仅是违规者，也包括无辜的司机、乘客和行人，以及他们身后的家庭。

因此，对于非法改装和危险骑行，当局有必要持续加强执法与监管。除了针对违规骑士采取适当行动，也应追查提供非法改装服务的商家或个人。若某些地点或时段较常出现危险骑行，也可采取更有针对性的巡查和执法措施。

不过，执法只是其中一道防线。若涉及未成年人，家庭同样扮演重要角色。家长未必能掌握孩子在外的一举一动，但仍有必要留意孩子深夜外出的情况、所使用的交通工具，以及是否参与高风险活动。学校和社会也可继续加强道路安全教育，让年轻人认识到，危险骑行并非单纯的个人选择，也可能将其他无辜的人置于险境。

年轻人喜欢速度、追求刺激，并不是什么新鲜事。然而，追求刺激必须有限度。公路是所有道路使用者共享的空间，不应成为任何人的赛车场。保障道路安全，不能只在悲剧发生后追究责任，更应在事故发生前，及早制止危险行为。