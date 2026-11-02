读了《联合早报》10月19日的报道《年轻人不愿跑船 谁来接过海事业的舵？》，再结合上周参与学生交流会的经历，我想谈谈自己的看法。

报道提到海事及港务管理局多年来不断提供赞助、颁发奖学金，年轻人依然不太愿意跑船或入行。几乎每年的新加坡海事周都会重点讨论海事人才短缺的问题。

2021年海事周，时任交通部长王乙康就曾提出，与其向年轻人推销特定职位，不如从小培养他们对大海的情感；2025年，国务资政李显龙在海事周上也强调要从小抓起，让年轻人拥抱大海。

目前新加坡海事业主要由交通部及海事局负责，各部门有各自的主要绩效指标（KPI），缺乏跨部门的长远统筹，政策容易陷入短期循环。

我想提出三点建议：

首先，建立跨部门的长远国家战略。由更高层面统筹，打破部门间的KPI藩篱，将从小培养海洋兴趣的倡议提升为国家级战略，把海洋文化与教育真正落实到青少年的成长过程中。

其次，借用市区重建局“海域空间”的统筹概念。市建局在长期规划中已将“海域空间”纳入整体统筹，涵盖港口航运、水产养殖、水下科技研发，以及体育休闲与海洋生态。新加坡有学习帆船者，也有钓鱼、潜水和休闲船艇爱好者。如果官方能借用“海域空间”这种跨部门视野，将民间海洋兴趣与海事教育相结合，就能把这股热情引导为未来的职业志向。

最后，打破行业壁垒，建立联合招募平台。我和两位海事同行，参与新加坡海事与离岸能源工业协会主办的一场大型交流会。我们所在的小组是十多个参与组别之一，与近200名学生动态问答。交流中，学生最踊跃提出的问题，竟然是如何加入海军。年轻人其实对海洋充满好奇，如果新加坡航运协会、新加坡海事与离岸能源工业协会，以及新加坡海军等业界力量能共同建立招募平台，对整个海事生态圈和新加坡来说，都会是赢家。

面对全球海事人才短缺的难题，只要我们重拾面向大海的远见，新加坡一定能在世界海事领域更上一层楼。