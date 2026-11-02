政府公布政治职务担任者薪酬检讨结果及调整方案，再次引发社会讨论。它的核心是：资源匮乏的新加坡，如何吸引优秀人才从政，并维持廉洁高效的政府。

自建国总理李光耀时代以来，我国一直采取务实的做法，即政府须与私人领域竞争人才。若薪酬差距太大，能干者未必愿意放弃原有事业。部长肩负重大责任，一次误判甚至可能影响国家未来数十年的发展。黄循财总理也曾坦言，物色合适的从政人才并不容易。

然而，高薪不保证好政府。高薪可以吸引人才，却未必能培养使命感。担任领导人的条件不只是能力，还包括品格、责任感和同理心。

放眼国际，美国、日本的部长级政务官的官方薪酬普遍低于我国。我国则是少数明确参考私人领域薪酬的国家之一。 国家成败很大程度取决于廉洁高效的领导团队，因此愿意支付较高薪酬，以吸引和留住人才。若社会逐渐认为，只有薪酬够高，优秀人才才会为国服务，公共服务精神便可能受到侵蚀。

政治不能完全按市场价格计算。国家不是企业，企业总裁为股东创造价值，政治领导人则须平衡不同阶层、世代的利益，作出长远决策。企业可以退出利润较低的市场，政府却不能放弃弱势群体。人民真正关心的，不是政治人物能否领取高薪，而是支付高薪之后，人民能得到什么。公众自然会要求更严格的廉洁操守，更完善的问责机制。

因此，高薪制度实质上是一种社会契约：领导人须以卓越的能力、严格的廉洁操守和高度的责任感服务人民。薪酬检讨应继续保持独立、透明，并充分公开薪酬基准与调整理由。政府也应拓展人才来源，从社区、工会、学界及中小企业发掘有担当的人才，并以荣誉感和使命感吸引私人领域精英参与公共服务。

高薪可以吸引人才，却无法保证良知；可以吸引专业人士，却无法确保他们不忘初心。部长薪酬不应是讨论禁忌，定期检讨薪酬制度，也是检视政府与人民之间的社会契约的机会。在货比三家之后，更要货真价实，以能力、廉洁与担当，兑现人民的信任。