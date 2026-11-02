每当跨境烟霾笼罩新马，民众的健康与日常生活便受到直接冲击。谈到烟霾成因，气候变化、厄尔尼诺现象和干旱天气固然值得关注，但人为的烧芭清地更不应被忽视。国家环境局指出，区域烟霾与农林业露天焚烧活动有关，而干旱、少雨及风向等因素则加剧烟霾问题。天气可以解释烟霾为何恶化，却不能成为违法烧芭者推卸责任的借口。

涉事企业以“不可抗力”或“纯属意外”为借口，掩盖为了压低供应链成本而放火烧芭的行径；资本巨头将环境破坏的代价转嫁，损害民众健康，并使旅游业、农业及整体经济蒙受损失。

新加坡虽然早在2014年就制定《跨境烟霾污染法令》，但在实际操作中，涉案企业复杂的跨国股权结构，以及跨境调查的法律与实际限制，增加搜证和追责的难度。现有法令规定的罚款上限，在庞大的商业利益面前，是否足以发挥阻吓作用，值得商榷。

受害国社会各界不能再止于口头舆论谴责，必须通过法律途径追究责任。

首先，在刑事层面，应推动区域法律机制的升级，直接追究涉案企业的实际控制人与高管的责任。

其次，在经济层面，受害国的民间力量、受损商户以及环保组织应联合起来，发起跨国民事集体诉讼，汇集受害者在健康及经济方面的索赔诉求，向涉案跨国巨头索要赔偿。

同时，推动金融机构停止向涉及违法烧芭的企业提供融资，抵制涉事企业生产或销售的纸制品及棕榈油相关产品。

只有追究刑事责任与提起民事诉讼双管齐下，才能真正还区域民众一片清朗的蓝天。