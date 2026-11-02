自从退休后，我开始注重日常饮食，尽量做到少油、少盐、少糖，每星期会到楼下的湿巴刹买菜两三次，自己下厨做饭。巴刹里的蔬菜摊一般都将蔬菜分门别类摆放在摊位上，却没有标明菜名、产地和售价，顾客若想知道，就得开口询问摊主。

我小时候住在阿妈宫，家里和邻居都务农。因此，除了一些较少见的进口蔬菜外，我熟悉本地常见的蔬菜，如番薯叶、蕹菜（空心菜）、苋菜、芥菜、菜心、羊角豆、番茄、茄子等。不过，一些年轻人对蔬菜名称不太熟悉，也较少到巴刹或蔬果店买菜。

最近，我到勿洛中心的某家超市购物，在蔬果区看到排列整齐的蔬菜和水果。每种蔬菜都附有标签，以中英文标明菜名、产地和价格。这样的做法值得肯定，对顾客，尤其是对蔬菜不太熟悉的年轻人，很有帮助。如今，许多年轻家庭由于工作繁忙，很少下厨，若能认识更多蔬菜，相信有助于鼓励他们下厨，烹煮健康又美味的佳肴。

在当今数码时代，只要知道蔬菜的名称，就能上网查询营养成分和烹煮方法。为了鼓励年轻家庭关注饮食健康，多在家烹煮，我希望蔬果店、湿巴刹的蔬菜摊，以及售卖蔬菜的小型超市和杂货店，都能像超市那样，标明所售蔬菜的名称、产地和价格。我相信，这样能让顾客更方便选购，也有助于激发年轻家庭在家烹煮的兴趣，进而更关注饮食健康。