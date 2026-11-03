近日，印度尼西亚宣布削减对新加坡的天然气供应，虽然减幅不到新加坡每日需求量的2%，短期影响有限，却引发一个值得思考的问题：当邻国的决定影响我国利益时，新加坡应该据理力争，还是为了维持关系而选择克制？新加坡不必急于与印尼发生争执，但也不能因为顾虑双边关系，就对涉及国家利益的问题保持沉默。

新加坡与印尼关系密切，维持稳定的邻国关系符合双方利益。面对天然气供应调整，新加坡不应采取报复行动，更不能在原因未明之前，就认定印尼有意施压。印尼同样需要满足国内能源需求，政策考量值得理解。

然而，理解对方不代表必须接受所有改变。天然气供应涉及长期商业合约，发电企业也必须根据供应情况安排营运。如果供应承诺可以轻易改变，进口国便难以作出长远规划，双方的商业信任也会受到影响。新加坡已表明要维护合约权益的立场，有关企业也应厘清供应调整是否符合合约条款。若涉及违约，就应通过协商或法律途径维护权益，而不是为了避免外交尴尬而一味退让。

新加坡需要拿捏的，是表达立场的分寸。政府可以先通过外交渠道寻求解决方案，若双方能够达成共识，就没有必要扩大争端。但如果对方拒绝沟通，或供应问题损害新加坡的利益，新加坡也必须明确表态。维护关系与坚持原则并不矛盾，关键在于反应是否适度。

与此同时，新加坡不能单靠商业合约与供应国的合作意愿来保障能源安全。此次削减幅度不大，不代表未来不会出现更严重的供应中断。政府除了维护合约，也应完善应急机制，探索太阳能、地热能等长期替代方案，并审慎研究其他稳定的能源选择。只有具备应对突发变化的能力，新加坡才不会因为害怕失去供应而陷入被动。

双方也应完善协调机制，及时通报供应变化，建立危机沟通渠道，以及商讨更具弹性的供应安排。与其发生问题后才交涉，不如事先建立处理机制，减少误解，避免商业分歧演变成外交摩擦。

小国外交不能只靠忍让维持和气，也不能单凭强硬姿态证明立场。能够协商的，就争取双方都能接受的方案；涉及合约与国家利益的底线，则不能轻易放弃。新加坡不必针锋相对，但也不能因为害怕影响邻国关系，就连应有的声音都不敢发出。成熟的外交，既要维护自身利益，也要为长远合作留下空间。

作者是新加坡科技与设计大学学生