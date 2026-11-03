2025年12月27日，台湾宜兰县海域发生地震。这场地震如同一面镜子，映照出一个课题：作为生活在自然灾害风险较低地区的新加坡人，面对突如其来的大地晃动，我们是否做好知识与心理上的双重准备？

由于本地较少发生强烈地震，部分国人可能缺乏相关应对经验。首要原因在于新加坡得天独厚的地理位置，我们位于相对稳定的地质板块上，较少受到地震、海啸等重大地质灾害的直接威胁。这使得地震、海啸等灾害对许多居民而言，更像是地理课本中的知识，而非需要实际掌握的防灾技能。

这种地理环境也造成“风险认知距离”。对于未曾亲历、发生概率较低的灾害，人们可能因为缺乏切身感受而低估风险。当灾难显得遥远，人们主动学习防灾知识的意愿，自然不如学习日常技能来得强烈。

然而，随着极端天气风险增加，以及越来越多国人前往地震多发地区旅行，补上防灾知识这一课显得更加迫切。我们虽不处于地震带，但并非完全不受地震影响。在灾害发生初期，专业救援人员可能尚未到场，个人的正确反应至关重要。一个懂得如何避险、如何急救的公民，不仅能保护自己和家人，也能稳定现场、协助邻里，成为保障众人安全的第一道防线。当大多数人都具备基本防灾素养时，社区便能从分散的个体转化为有序互助的网络，有助于提升国家应急体系的运作效率。

在这方面，我认为我国的防灾教育仍有值得完善之处。我国虽然已通过民防教育向公众传授包括地震、海啸在内的防灾知识，但这些知识是否得到广泛掌握，以及公众能否在海外遇险时灵活运用，仍值得关注。尽管新加坡较少受到重大地质灾害威胁，但这不应成为我们忽视相关知识与应对能力的理由。

居安思危，思则有备，有备无患。真正的安全，源于日常有意识的准备。学习防灾知识，掌握应急技能，是对自己与他人生命负责的表现。只有当我们都做好准备，才能无论身处何方，面对何种挑战，都能更加从容地应对危机，团结一致地守护彼此。