许多旅行社都会在宣传册上注明“无购物站”，这些说明既是游客选择旅行团的依据，也是旅行社对服务品质的承诺。

然而，即使行程表上没有购物站，也不代表旅客就能避开消费环节。

导游可能会说：“我请大家去喝杯茶。”实际上却是带团到茶叶店歇脚，顺便介绍茶品。

导游可能先介绍当地盛产的药材，再提起老家亲人也经营药材生意，自己可以通过熟人渠道买到品质较好、价格较便宜的产品。导游可能拿着产品上车展示、报价，再记录游客的订购意愿。

导游请游客体恤司机大哥一路开车的辛苦，顺便购买司机大哥售卖的零嘴、小吃。这些交易发生在旅游巴士上，同样可能让游客掏腰包。

上述看似非购物安排的做法，未必都涉及强迫消费。只要价格透明、交易自愿，本来就无可厚非。问题在于，当这些安排成为惯常操作，游客是否还能分辨，自己面对的是友善服务，还是经过包装的销售活动？

新加坡资深主持人权怡凤分享新疆南疆旅游的不愉快经历，再次让强迫购物问题受到关注。她参加的是当地旅行团，事前已确认合约注明不强迫游客购物及消费，实际行程却出现连续两天的购物安排。她还指称，导游因游客不愿消费而出言责骂，原本承诺的最多12人小团及六人座豪华商务车，也分别变成超过20人的团队和20人座巴士。

不能因为个别旅行团的行为，就把整个中国旅游市场或所有导游一概而论。但当类似投诉一再出现，问题就不只是个别导游的服务态度，而是旅行社如何管理团队、监督服务，以及保障游客的消费自主权。

“无购物站”应该是一项清楚的行程承诺，而不是宣传上的漂亮字眼。旅途中介绍地方特产、安排品茶，甚至提供购买渠道，只要事先说明、价格透明，而且不影响游客自由选择，都可以是旅游体验的一部分。

游客报名参加旅行团，是为了看风景、体验当地文化、享受假期，不是为了应付一场又一场销售推介。导游可以介绍好东西，但不应该把游客的消费意愿，当成自己必须完成的业绩。