从明年起，《小小拇指》等三种母语刊物将扩大分发至幼儿园一年级和二年级（K1、K2）儿童，约7万2000人受惠。不过，刊物带回家以后，单凭一句“多陪孩子读”，是否已经足够？

设想孩子翻开刊物，指着一个字问：“这个怎么读？”家长也不认识。此时，他可以说：“这个字我也不确定，我们一起找找看。”除了提供读物，也需要让家长知道自己可以怎样参与。

作为学前华文教师，我认为，不应把家长不认识某些字，等同于他们没有能力陪读。更不必要求家长先把华文学好，才有资格坐到孩子身边。

可以先让孩子挑一幅自己感兴趣的图，说说看见什么。假如画面里有一辆巴士，家长可以问：“你想坐它去哪里？”能说的先说，遇到不确定的词语，再查证或听可靠的朗读示范。

李光耀双语基金网站介绍，《小小拇指》已有网上学习指南和应用程序，更重要的是让不同语言背景的家长，知道哪些配套适合自己，而不只是向他们提供一个网址。

学前中心可以利用亲师活动，选一页刊物，示范“不认识这个字怎么办”“孩子回答后怎样接话”。针对较习惯使用英语的家长，操作说明也可以附上简短的英文解释。这样做是为了帮助家长理解使用方法，而不是把华文内容全部翻译成英文。

我建议不要把陪读变成须拍照、上传或签名证明的家庭任务。比起追问“这期读完了吗”，不如了解“哪一部分孩子最有兴趣”“有没有哪里不知道怎样引导”。只有当家长愿意坦言自己遇到的困难，中心才能了解他们真正需要什么支持。

扩大派发母语读物，是值得肯定的投入。资源送达之后，还须关心哪些家长需要示范，哪些家庭需要更浅白易懂的说明，不能把家长未能善用刊物，一概归结为他们不够重视。

我们希望孩子愿意亲近华语，也要让陪伴他们的家长相信，自己有能力参与。家长不必等到华语说得流利，才开始亲子共读。当孩子问起一个家长也不认识的字时，那句“我们一起找找看”，便可以是一个好的开始。