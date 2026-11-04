读了《联合早报》11月3日的报道《清洁工退瓶换钱受质疑 市镇会：没翻找垃圾不违反准则》，我有一些感想。

报道指出，网上视频显示，两名身穿制服的清洁工提着装满空瓶罐的袋子，将瓶罐投入回收机。有人质疑他们是否从垃圾桶翻找瓶罐，以此“赚双份收入”。马林百列—布莱德岭市镇理事会澄清，这些瓶罐是工人自购饮料后留下或居民所赠，且是在下班后回收。

饮料瓶罐退费制自10月1日全面落实，公众对“谁在领这笔钱”格外留意，清洁工身穿制服出现在回收机前也容易引发联想。市镇会早已严禁清洁工翻找垃圾桶或回收箱。质疑无可厚非，但在没有证据的情况下，从质疑滑向定罪，往往只隔着一条视频的距离。

拿自己购买饮料后留下的空瓶，或居民赠送的瓶罐去退费，本无可厚非。市镇会建议工人在个人时间回收时避免穿制服，以免误会，这一提醒合情合理，却也让他们为“避嫌”多费一番工夫。许多清洁工远离家乡，他们为生活付出的努力，同样值得尊重。

视频引发部分网民质疑，也反映公众对清洁工的作业规范，以及他们在私人时间参与回收的相关规定，可能仍不够了解。市镇会事后及时澄清值得肯定，但“事后灭火”终究不如“事前沟通”有效。

过渡期内退费制已回收超过4800万个瓶罐，成效有目共睹。随着制度深入日常，围绕“谁在退、怎么退”的讨论还会增加。规则要清晰、执行要一致；公众也要多一分理性，监督有凭有据，质疑之后愿意接受事实。

监督制度与尊重劳动者，从来不是对立的两件事。以证据为尺，以善意为底，才能既守住制度的公平，也守住每一位劳动者应有的体面。