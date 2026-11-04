淡滨尼12道在10月29日发生一起交通事故，导致一名电单车骑士及他怀孕的妻子双双丧命。两名死者遗下一名年仅6岁的孩子。据报道，涉事汽车驾驶者和乘客在警方抵达前弃车逃离现场，隔天才被警方逮捕。驾驶者被控危险驾驶导致他人死亡、使用已注销的车辆等9项罪名。

据报道，涉及驾驶已注销车辆的案件从2023年的39起，增加至2024年的75起，2025年更飙升至245起。2026年前五个月，陆路交通管理局已调查122起相关案件。

驾驶已注销车辆上路的问题日益受到关注。这种行为不仅违反交通法规，也可能对其他道路使用者的安全构成威胁。一辆已经注销的车辆，为何还能堂而皇之地在路上行驶？

车辆注销意味着该车已从陆交局的登记册中移除，不能再合法在本地道路上行驶。问题究竟出在哪里？是注销后的监管不足，还是执法及管控机制仍有漏洞？

有关当局是否应重新检讨现有制度，加强巡查与执法，防止已注销车辆非法上路？毕竟，交通安全不能只靠事后追究，更重要的是防患于未然。

一场车祸，夺走三个生命（包括肚里的孩子） ，也让一个年幼的孩子顿失双亲。我们不希望类似悲剧再次上演，更不愿看到无辜的道路使用者成为监管疏漏下的牺牲者。