读了《联合早报》10月23日的报道《茁长SG计划明年初扩至20所中学 助青少年培养心理韧力》，我认为，加强学校教育、整合社区支援，是值得支持的方向。与此同时，心理健康教育也应走进家庭，让父母和孩子一起学习。

我于2024年在交流站撰文《家庭关爱是心理健康良药》，强调家人的理解与支持。除了让年轻人知道可以向哪里求助，我们还须关注：他们遇到困难时，是否敢向最亲近的家人开口？

报道提到，一些青少年因为羞愧，不愿向父母透露心理困扰。如果孩子担心说出烦恼后会被责骂，会被拿来与别人比较，甚至被认为“不争气”，即使社会提供更多服务，他们仍可能把问题藏在心里。消除污名化，应从家人的言语和态度开始。

父母大多疼爱孩子，却未必懂得如何表达关爱。一句“你有什么好烦的”，便可能让孩子不再说下去。

家庭教育除了教孩子守纪律、有责任感，也应让他们学会认识情绪、表达需要和尊重别人。父母可以坚持原则，对孩子有所要求，但在讨论对错之前，不妨先了解孩子正在经历什么。

一起吃饭、散步，或每天放下手机，专心听对方说话，都是关心的具体表现。一句“今天过得怎样”，加上耐心倾听，或许更能拉近亲子关系。

因此，我建议在向学生推广心理健康教育时，同步加强面向父母及照顾者的课程。

课程可以从日常生活的情况入手：孩子不愿上学时如何沟通，考试失利时如何回应，亲子争执后如何修复关系，以及孩子主动提出希望接受辅导时，父母如何给予支持。

父母自身的心理健康同样需要照顾。我们不能一方面要求父母成为孩子的依靠，另一方面却忽略他们也需要倾诉和帮助。家长教育的目的，是为父母提供方法与支持，而不是加重他们的自责，更不是把孩子的心理问题一概归咎于家庭。

家庭关爱固然重要，却不能代替必要的专业评估、辅导与治疗。家人可以做的，是减少责备与偏见，尊重当事人的感受和隐私，并在有需要时陪伴他寻求适当帮助。

培养心理韧性，不只是孩子的功课，也是成年人学习倾听、调整期望和改善沟通的过程。让孩子有勇气说出“我需要帮助”，也让家人懂得回应“我们一起面对”，应是心理健康教育的重要目标。