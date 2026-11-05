从10月起，有意转任巴士车长的德士和私召车司机，可通过新推出的点对点司机转任巴士车长培训途径，选择兼职或全职培训模式。兼职在职培训的安排，也让司机在受训期间仍可继续接单。

这项安排值得关注的，不只是新增一条培训途径，更在于它考虑到劳动者无法轻易从原有工作转向新岗位的现实。

培训期间收入会减少多少？受训时能否兼顾家庭与照护责任？过去累积的经验能不能被承认？从开始培训到获得稳定的新收入，又需要撑多久？

这些因素可以概括为一种“转业摩擦”。

一条职业转换路径至少须兼顾三个方面：收入不应突然中断，工作与家庭照护的时间安排应保留一定弹性，过去累积的技能也不应失去价值。

新的培训途径让司机能够将过去累积的驾驶经验，运用到巴士车长等相关岗位，同时提供兼职培训的选择。这种设计让“重新学习”不一定意味着“从零开始”。

因此，观察职业转换计划的成效时，除了报名人数、结业率和就业率，也应进一步了解：学员究竟在哪个阶段最容易中断转业过程？

例如，可以在保护学员隐私的前提下，汇总几项数据：培训期间收入减少的幅度、从开始培训到获得稳定新收入所需的时间，以及中途退出者最常遇到的障碍。

如果很多人因为课程太长退出，问题可能出在学习设计；如果学员完成培训后，仍迟迟无法入职，问题可能出在培训与就业的衔接；如果已经有工作机会，却因为照护安排或短期收入损失而放弃，真正的瓶颈又在另一处。

把“为什么没有完成转业”拆开，比单看结业人数，更能说明一项计划实际解决了什么问题。

越来越多人面对的，可能不是一次“失业后再找工作”，而是一段边工作、边学习、边尝试新方向的过渡期。

因此，未来评价职业转型政策时，除了问“多少人接受了培训”，也值得问：我们有没有把一个普通人从旧工作走向新工作的摩擦降到足够低？