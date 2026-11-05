近年来，新加坡积极推动食客自行归还托盘和餐具，这一做法已逐渐成为公众的用餐习惯。然而，当我们越来越重视托盘是否被归还时，似乎忽略另一个同样重要的问题：这些托盘在交到下一个食客手中之前，究竟有没有被清洗干净？

我经常在食阁、咖啡店及小贩中心用餐，发现有些托盘留有明显油渍和食物残渣，甚至积有黑色污垢，散发异味。

有一次，我拿起一个外观看似干净的托盘，习惯性地用消毒湿纸巾擦拭。没想到，原本洁白的湿纸巾竟被擦得发黑。

一张湿纸巾当然不能说明全部问题，却足以提醒我：肉眼看起来干净，并不代表托盘已得到妥善清洁。

我也观察到，部分工作人员将使用过的托盘直接叠放，随后再分发给各摊位。部分托盘仍可见污渍，让人不免质疑，这些托盘在重新投入使用前，是否经过适当的清洁处理。

当然，我理解清洁人员的辛苦，他们既要收拾餐桌，又要处理大量餐具。我不认为应该把责任简单归咎于清洁人员。倘若人手不足，工作流程不完善，即使清洁人员再努力，也未必能够顾及每一个细节。

托盘归还之后，是否经过清洗？谁负责检查？清洗后的托盘如何与尚未清洗的托盘分开？这些问题都值得关注。

在我看来，公共卫生需要各方共同维护。食客用餐后归还托盘，清洁人员负责收集和处理，而食阁经营者或管理公司则应提供足够的人手，适当的清洁设备，并制定明确的工作流程，确保托盘得到妥善清洗。

例如，食阁可明确分开已清洗和未清洗的托盘，避免混放。对于污垢长期积聚、表面严重磨损或难以清洁的托盘，也应建立定期检查及更换机制。

推动食客归还托盘，固然有助于保持用餐环境整洁，但托盘归还并不意味着清洁工作已完成。只有确保托盘经过妥善清洗，才能让下一个食客用得安心。