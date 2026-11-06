过去谈起新加坡人的梦想，很多人都会想到“5C”：Cash（金钱）、Car（汽车）、Condo（公寓）、Credit Card（信用卡）和Country Club Membership（俱乐部会员）。

2023年，新加坡携手前进运动的报告提出，人生的意义不应局限于物质成就。

除了传统的5C，我想到的还有Culture（文化）、Course（课程）、Creativity（创作）、Connectivity（联系）和Cohesion（团结）。这五个C，或许也能成为个人成长和国家发展的另一种追求。

文化是一个国家的根。政府推出新加坡文化通行证，让国人参与本地艺术、文化和传统活动，同时支持本地创作。首届狮城书街汇集逾40家本地出版社，让本地书籍走进公共空间，拉近文学与大众的距离。文化不应该只留在历史和课本里，而应该融入日常生活。

政府通过技能创前程（SkillsFuture）等计划，鼓励国人持续进修，提升数码技能，学习如何运用人工智能。修读课程不只是为了取得文凭，更是为了保持竞争力，提升适应能力。活到老，学到老，已经不只是口号。

人工智能逐渐普及，我们固然可以借助科技提高效率，但不能因此失去独立思考和创造的能力。与其依赖人工智能替我们完成事情，不如善用它辅助创意，拓展想法，让科技成为创作的工具。

新加坡的交通网络不断扩展，随着最后三个地铁站启用，地铁环线正式贯通。然而，交通网络拉近人与人之间的距离，真正让社会紧密相连的，却是人与人之间的理解与关怀。

一个社会的进步，不应只看经济表现，也要看不同群体能否共同参与和彼此扶持。今年的国庆庆典让残障者参与其中，展现社会包容的一面。社会的凝聚力，不是要求每个人拥有相同的想法，而是即便来自不同背景，身处不同处境，仍然愿意互相尊重，彼此接纳。

人生的富足不应只来自物质上的累积，也应该来自文化的滋养、知识的提升、个人的创意，以及人与人之间的联系和社会的凝聚。

重新定义新加坡的5C，不是要放弃过去的梦想，而是让我们在追求物质生活的同时，也看到更多值得珍惜的价值。