为保障家庭安全，一些组屋居民选择在自家门外安装智能视频门铃或闭路电视。这些设备为家庭带来安心与便利。然而，部分智能摄像头直接对准对面或隔壁邻居的大门，引发居民对隐私受到侵犯的担忧。

如果摄像头长期对准邻居大门，便可能记录住户的出入时间、访客，让居民担忧自己的生活习惯受到观察。录像可能储存在本地设备或云端，一旦管理不当，便可能产生资料外泄或被滥用的风险。

根据现行规定，居民在住家安装智能视频门铃或闭路电视，无须建屋发展局批准，但闭路电视摄像头不得对准其他单位的门窗。若要在公共走廊安装摄像头，则须向有关的市镇理事会咨询。

首先，建议建屋局与各市镇会制定更明确、具体的摄像头安装指引，如规定居民在安装智能视频门铃或闭路电视前，必须进行简易备案登记。对于违规安装且拒不调整摄像头角度的居民，应给予警告，并要求限期拆除设备。

其次，建议相关部门与智能家居厂商合作，推广带有“物理隐私遮挡”或“软件动态打码”功能的智能视频门铃。让设备在感应录像时，自动对邻居大门区域进行像素化模糊处理。

最后，由社区基层组织牵头，向居民普及“科技安全与尊重邻里隐私”的双重观念，引导居民在安装设备前，主动向对门邻居说明安装目的与拍摄范围，并完善邻里隐私纠纷的调解机制。

通过更明确的安装指引、更完善的隐私保障，以及更积极的邻里沟通，才能在家庭安全与个人隐私之间取得平衡，减少不必要的邻里矛盾。