饮料瓶罐退费制能够达到促进资源再循环、减少资源浪费、保持环境清洁、加强民众环保意识的目标吗？投入资金和人力的回报合理吗？

我国的垃圾处理系统已有金属回收设施，退费制究竟能够提高多少金属瓶罐的回收量，以及所带来的环保效益是否与成本相抵？消费者喝完饮料后，因为不愿携带空瓶罐或寻找回收机，而选择直接丢弃。因此，回收点是否便利，将直接影响计划的成效。

政府也应研究减少一次性包装的可能，包括比较塑料、纸盒等不同包装材料对整体环境的影响，鼓励业者采用更容易回收、资源消耗更少的包装。

我国的垃圾处理效率高，居民丢弃垃圾十分方便。有些居民可能误以为回收瓶罐前必须用水冲洗，担心浪费水资源。当局应加强说明，帮助公众了解正确的回收方式。

我国年轻一代的环保意识提高，但环保意识能否转化为实际回收成果，仍取决于回收设施是否便利，以及公众能否保持习惯。

另外，培养良好的社会风气和个人习惯，减少一次性瓶罐的使用。在日本和中国的一些餐馆，顾客可以免费享用开水或茶。我国餐饮业也可考虑类似做法，减少一次性饮料包装的使用。部分快餐店取消塑料吸管后，改用特制塑料杯盖，是否真正减少塑料使用量，值得进一步评估。

环保是应该提倡的，但方法不应一味学习外国，应该考虑我们的生活环境和习惯。