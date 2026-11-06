谨答复《联合早报·交流站》于11月2日刊登的陈胜文读者投函《集体出售应兼顾外籍业主权益》：

我们感谢陈先生的投函。他建议为因住宅集体出售而须购买替代住房的外籍屋主，减免额外买方印花税（ABSD）。

额外买方印花税率，是根据买家的居民身份，以及购房时名下所拥有 的住宅数量而定。鉴于新加坡土地资源有限，政府决定优先满足新加坡公民买房自住的需求，同时抑制投资性购房需求。

购买替代住房与购买其他住宅一样，均适用相同的税务规定。所有买家，包括拥有多套房产的新加坡公民及外籍人士，在购买替代住房时，都须根据自身的买家类别，缴付现行的额外买方印花税。这一税务处理方式，一致适用于在任何情况（包括集体出售）下购买替代住房的所有买家，以确保公平。

财政部

通讯及联系司

高级司长

Soffy Hariyanti