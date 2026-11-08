读了郭义人11月3日发表在《联合早报·交流站》的投函《从小培养海洋情怀可培育海事人才》，我认同他所提出的观点：新加坡需要跨部门统筹以建立海事人才联合招募平台。

但站长的话却说：“即使从小喜欢海洋，也未必愿意加入海事业。”那新加坡应如何发掘愿意长期深耕海事业的人才？

作为一个拥有将近15年航海经验的前船长，我认为海事业的薪资待遇已不再高人一等，单靠薪资待遇，已不足以为海事业吸引或挽留人才。

我有幸认识的前辈，包括欧洲的船舶工程师、亚洲邻国的海商法顾问，以及新加坡海军军官。他们很多人从年少就对海洋或船舶有强烈的认同感和使命感，即使在海事业内不同的岗位上轮替，也不会因为一时的经济不景气而离开海事业。

作为一个“跑船仔”，我并不鼓励年轻人终身在海上工作。但如果愿意投入五至10年的时间接受海上历练，可以积累人生经验、国际视野和抗压应变能力。这些经验日后在转向从事岸上的海事管理、工程、营运或金融工作时，具有重要价值。

因此，我认为留才固然重要，但更重要的是及早发掘人才，并给予重点培养。

海军、造船、航海、货运和海事金融，看似不同的专业，却共同面对海上风险、国际竞争和科技变化。如果各相关机构能够打破部门界限，共享培训、交流和实习资源，有望发挥更大的协同效应。

我相信，透过全国学生军团海军部队（NCC Sea）、海童军（Sea Scout）、风帆俱乐部和新加坡外展训练中心（Outward Bound Singapore）等青少年组织，让更多年轻人认识海洋，并不是要每个人都成为船员，而是扩大人才发掘的基数，从中寻找那些具有探索精神、韧性和应变能力的人，再给予重点培养。

新加坡需要的，不只是更多海事从业者，而是更多热爱海洋、愿意深耕海事业、开创新局面的人才。