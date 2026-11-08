谨答复《联合早报·交流站》于11月2日刊登的蔡珮琳读者投函《别让危险骑行酿成悲剧》：

我们感谢蔡女士的投函，并认同危险骑行会危及生命，且确保公路与走道安全，人人有责。

陆路交通管理局严正看待危险骑行及使用不合规活跃通勤工具的行为，因为这会危及其他骑行者及公路使用者的安全。为降低相关安全风险，我们采取多管齐下的方针，结合管制、执法及公众教育，来应对这些安全隐患。

在执法方面，我们定期巡逻，并在违例骑行较频发的地点开展针对性的取缔行动。同时，有关部门也利用测速雷达、警告标志及闭路电视等设备，以遏制和侦测违例骑行。

除了取缔违例骑行者，我们也严厉打击非法销售及改装活跃通勤工具的零售商与个人。自今年1月以来，我们已扣押超过900辆活跃通勤工具，并查获38起涉及零售商的违例行为，包括销售不合规的活跃通勤工具。

我们也在加强管制，以打击不合规活跃通勤工具的网上销售和广告宣传。从2027年第二季起，在网上销售不合规活跃通勤工具，以及宣传这些工具或非法改装服务的广告，将被全面禁止。

执法与管制必须与教育相辅相成。我们与学校合作，教导学生活跃通勤条例及安全骑行习惯，并提供教育材料，协助家长在家里向孩子强化这些安全观念。

我们也开展公众教育运动，并与担任活跃通勤社区大使的义工合作，提高公众对使用不合规活跃通勤工具所涉及风险的认识，同时宣导负责任的骑行。活跃通勤社区大使也参与联合巡逻，直接与骑行者及其他走道使用者交流互动。

保障公路与走道的安全，需要骑行者、零售商及社会各界的共同努力。陆交局会继续通过持续的执法、管制及公众教育，对危险骑行和不合规活跃通勤工具采取严厉行动，以确保所有公路与走道使用者的安全。

陆路交通管理局

活跃通勤组总署长

曾文辉