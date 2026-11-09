近日，本地36岁女子Pearlyn公开讲述自己与四名男子（其中两人是前夫）生了七名孩子的经历，引发社会热议。这起事件不应只停留在对个人私生活的议论，更值得社会思考生育自由、家庭责任与传统道德价值观之间的关系。

既然经济拮据、借贷度日和育儿挑战已公之于众，乐观便不能取代现实规划，更不能免除对过去个人决定的反省。

生育是个人自由，但养育从来不是单凭意愿就能承担的责任。每一个生命的诞生，都意味着长期的经济承担、情感陪伴与教育责任。

尤其令人关注的是，成年人作出影响家庭结构的重大决定时，是否充分考虑子女的心理需要、身份认同与社会适应？社会固然应消除歧视，但父母也有责任尽力为孩子创造安全、稳定和受到尊重的成长环境。

报道提及，这个家庭曾面对子女行为问题、家庭暴力及财务困难。这些挑战不能简单归咎于母亲，更不能认定复杂的家庭关系必然导致孩子出现行为偏差。

每一位父亲都有责任提供照顾、经济支持与良好榜样。若家庭曾出现暴力或管教失当，更应把保护儿童放在首位，及时寻求专业协助。公众可以质疑成年人的选择，却不应以家庭背景预判孩子的人生。

民间有所谓“有娘生，没娘教”的刻薄说法，但孩子不应因父母的选择而承受这种羞辱。真正值得检讨的，是成年人是否履行教养责任，而非孩子的出生背景。

华人传统强调“礼义廉耻”：礼是恪守规范、言行有度；义是秉持道义、行事正直；廉是廉洁自律、克己奉公；耻是明辨是非、知过能改。这四种品德，至今是个人修养与社会责任的重要根基，更是自尊自爱的根本。

Pearlyn愿意公开经历，值得社会认真倾听，却不意味着她的每项选择，都理应获得同情或认同。重要的是透过这起事件提醒社会，个人自由不能脱离道德自省与家庭责任，更不能让无辜的下一代承担成年人的选择所带来的代价。

新加坡面对低生育率，鼓励生育固然重要，但不能只关注出生数量，更须关心孩子能否获得照顾、教育与安全感。礼义廉耻并非束缚自由，而是提醒我们权利始终伴随义务。

生育是一项选择，养育却是一生的承诺。衡量父母的价值，不在于生育多少孩子，而在于是否尽力履行教养责任，让下一代拥有更好的未来。