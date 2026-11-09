前几天在万国连路第994B座组屋，我目睹了令人感触的一幕：两名20出头、染着亮眼发色的年轻垃圾收集员，正身手敏捷地合力将沉重的绿色垃圾桶推向垃圾车。然而，在这股青春朝气的背后，他们却是在毫无防护的情况下，直接暴露在恶臭与粉尘之中。

我留意到他们全程没有戴口罩，便上前关心询问。年轻人直接回答：“没钱买！”我追问公司难道没有提供，他无奈地摇摇头。当我提醒他长期吸入臭气和粉尘有损健康时，他苦笑着补充道，就算有口罩，在户外大热天干重体力活，戴着也实在太闷热。

这段简短的对话让我思索良久，也反映前线清洁工人在职业健康防护上的两难困境。

垃圾收集是维持城市卫生不可或缺的一环，清洁工人每天都得接触腐烂食物、废弃物、细菌与粉尘。这些年轻工人未戴口罩，背后其实反映几个现实问题：首先，部分雇主可能未提供充足的个人防护装备，而工人自身也舍不得额外花钱购买；其次是装备的实用性问题，普通口罩在高温、高强度的户外作业中，确实容易导致呼吸不畅与闷热不适。

年轻并不代表健康可以被随意透支。我们不能一方面享受着干净整洁的居住环境，另一方面却忽视清洁工人的基本健康权益。

对此，我想向相关雇主及监管机构（如市镇理事会、国家环境局及人力部等）提三点建议：

第一，督促雇主履行责任。监管部门应确保清洁与垃圾处理承包商，依法免费为所有前线工人提供充足、合格的个人防护装备。

第二，改善防护装备的舒适度。针对本地户外高温作业的特殊性，当局与业者不妨探讨采购透气性更佳，更符合人体工学的防护装备，在“卫生防护”与“防暑透气”之间取得平衡。

第三，加强职业安全与健康意识培训。除了提供装备，雇主也应让工人了解长期暴露在秽物与粉尘中的危害，引导他们养成良好的自我保护习惯。

每一位靠双手自食其力的劳动者都值得尊重，他们的健康与安全更应得到妥善保障。希望有关各方能正视这一细节，莫让年轻的劳动者在无声的职业损耗中透支健康。