不久前，我在周末午餐时分来到红山的亚历山大村熟食中心用餐。当时食客不算多，却依然一位难求。

仔细观察后发现，原来有不少摊贩把自家摊位前的桌椅当成“储物空间”。 一眼望去，一连几张桌子都被各种物品占据：有的堆放着一叠叠装有鸡蛋的蛋托，有的摆满托盘，还有一张桌子底下塞着好几大包米。原本供食客用餐的桌椅，就这样成了摊贩存放物品的地方。

记得这座熟食中心去年才耗时三个月进行翻新工程。整修后的熟食中心焕然一新，不仅换上崭新的桌椅，也改善通风系统和照明设备，为食客提供更舒适的用餐环境。

然而，再好的硬体设施，若缺乏使用者的配合，也难以发挥最大的效益。

摊贩或许也有自己的难处。熟食中心的摊位空间有限，日常营业却须要存放食材、餐具等各种物品。占用公共桌椅固然不妥，但这背后是否也反映摊位储物空间不足的问题？

有关当局不妨主动与摊贩沟通，了解他们的实际困难，看看能否将堆放在公共桌椅上的物品移回摊位内，或协助摊贩重新规划，善用现有空间，寻找更妥善的收纳方式。这样既能照顾摊贩的实际需要，也能让公共座位回归原本的用途。

毕竟，熟食中心不仅是摊贩谋生的地方，也是公众共享的用餐空间。翻新工程可以改善硬体设施，但要让改善后的环境真正惠及每一位使用者，还需要摊贩的积极配合，以及大家的共同维护。