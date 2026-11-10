中国哈尔滨工程大学数学科学学院近日通报，20名本科生和研究生因使用虚拟专用网络（VPN）等方式访问境外网络，被给予警告处分。这件事情在中国网络引发热议，也让我开始思考如何在网络开放与风险防范之间寻找平衡。

在我看来，网络管理需要解决的问题，不只是如何阻止外部信息进入，而是如何在信息开放的环境下，降低有害信息、诈骗以及其他网络风险对普通人的影响。

防火墙只是最直接、最一刀切的一种网络管理方式。随着网络深入日常生活，网络空间的风险更加复杂，管控难度也随之增加。

多国开始收紧对青少年使用社交媒体的管理。澳大利亚已对16岁以下青少年使用社媒作出限制，印度尼西亚和马来西亚也推出相关措施。类似“一刀切”的做法，能够减少青少年接触部分网络风险的机会。不过，一个人不可能在跨过某个年龄门槛后，就突然拥有充分的判断力和自我保护能力。网络素养也不会随着年龄增长而自动生成。

新加坡计划加强对使用社媒的青少年的保护，除了要求平台核查用户年龄，也考虑通过默认关闭自动播放功能，并防止陌生人通过私信接触未成年用户等方式，在产品设计和平台管理层面设置防线。

政策如何收紧，仍需在保护与使用之间寻找平衡。一旦风险难以通过其他方式控制，更严格甚至“一刀切”的措施也可能出现。但监管的目的还是为了让人更安全地使用网络，而不是让年轻人永远远离网络。

社媒并非洪水猛兽，也不应把阿尔法世代视为毫无甄别能力和自我保护意识的孩子，毕竟他们从小与电子产品和数码科技相伴。面对有害内容、网络诈骗和数码风险，监管需要跟上，但立法和限制之外，更重要的还是教育和引导。

政府、学校、家庭和平台都应通过宣导和网络安全教育，培养公众辨别风险、应对风险和保护自己的能力。真正安全的网络环境，不是把所有危险都挡在门外，而是让身处其中的人拥有面对危险的能力。

作者是北京大学新闻与传播学院的新加坡学生