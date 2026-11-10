谨答复《联合早报·交流站·解读新世代》于10月28日刊登的李泽全同学投函《数码时代别让长者掉队》：

我们同意李同学的看法，即无论年龄大小或数码知识水平高低，每个人都应能从数码化中受惠。

各个领域在设计数码服务时，都应考虑不同用户的需求。新加坡政府科技局制定并维持数码服务标准（Digital Service Standards），指引政府机构设计具包容性、无障碍且且方便不同能力与需求群体使用的数码服务。这套标准鼓励各机构深入了解用户需求，邀请用户参与服务测试，并根据反馈和数据持续改进服务。

政府科技局也定期邀请包括年长者在内的用户，参与数码服务的测试与改进。用户及智慧国大使的反馈，有助于我们设法让服务变得更清晰易用，例如简化操作指示、减少不必要的步骤和表格栏目，并在用户完成办理事项后提供更明确的确认信息。

与此同时，我们也了解并非所有人都有能力或已准备好使用数码服务。因此，我们采取“数码为先，但非数码唯一”的方针。各政府机构继续保留实体服务点和热线服务，以协助包括年长者在内、需要面对面援助的国人。国人也可前往全岛10个公共服务中心（ServiceSG Centre），获取涵盖超过25个政府机构、约600项政府服务的相关协助。

为协助有需要的年长者学习数码技能，资讯通信媒体发展局旗下的新加坡数码转型办事处（SG Digital Office），在全岛30多个新加坡数码转型社区援助站（SG Digital Community Hub）及约200个流动服务柜台派驻数码大使。数码大使会根据“数码技能益终身”（Digital Skills for Life）框架，提供面对面的指导。喜欢一对一指导的年长者，可通过BookingSG平台预约，网址为https://go.gov.sg/sdo-1-1-consultation-booking。

除了个人学习，我们也认识到，人际交流对建立数码信心起着重要作用。年长者可参加由新加坡数码转型办事处与人民协会活跃乐龄理事会，在民众俱乐部及活跃乐龄中心设立的“数码益终身：数码俱乐部”（Digital for Life: Digital Clubs），通过同侪学习，互相交流与鼓励。他们也可参加“数码益终身”运动合作伙伴举办的学习之旅及实践活动，在互相支持的社区环境中，一同探索数码科技。

只要在设计服务时以用户为本，并为有需要者提供适当协助，我们就能确保包括年长者在内的所有人，都能享受数码化带来的便利。

新加坡政府科技局

传播及行销司司长

符标昇

公共服务署

ServiceSG

服务政策与领导事务司长

Mohammed Jalees

资讯通信媒体发展局

新加坡数码转型办事处及数码益终身秘书处

处长

吴日明