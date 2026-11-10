谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于10月21日刊登的唐雨蘅同学投函《环保责任更须讲求公平》：

应对气候变化，人人有责。要取得实质进展，离不开政府、企业和个人的共同努力。我们同意，企业和主要的工业温室气体排放大户必须尽其本分，而新加坡的气候政策正是基于这一理念制定的。

其中一项核心政策，是对每年排放至少2万5000吨温室气体的工业排放大户征收碳税。自2019年1月1日起实施的碳税，规定这些排放源须根据全年的温室气体总排放量缴税。此外，我们也对汽油和柴油等交通燃料征收国产税（Excise Duty）。碳税和国产税合计涵盖新加坡约80%的温室气体排放量。

我们也认识到，向低碳经济转型会产生一些成本，这可能会对家庭造成影响。政府已采取措施减轻这一影响，包括发放水电费回扣（U-Save），并给予低收入家庭更多援助。此外，我们也通过加强版的气候友善家庭计划（Climate Friendly Households Programme），鼓励家庭减少水电消耗。根据计划，符合条件的家庭可领取总值400元的气候优惠券（Climate Vouchers），用于购买节能省水的家电与配件。

政府会继续推行各种鼓励减排的措施，并在转型期间为家庭提供援助。只要大家齐心协力，各方按自身对环境影响的大小履行相应的义务，我们就能在气候行动与可持续发展方面取得实质进展。

永续发展与环境部

能源及气候政策司高级司长

钟克文

国家环境局

碳减排司司长

Suresh Kulaveerasingham