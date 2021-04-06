储昭根：替代化石能源仍为时尚早

3月16日，国际再生能源总署（IRENA）发布的年度报告表示，石油需求已经触顶，到2050年时将几乎不再有人使用。

国际再生能源总署的乐观，来自于全球气候及环境日益恶化的紧迫，世界各国碳排放控制愈加严苛，中国、欧盟、美国拜登政府等均积极响应《巴黎协定》的国际责任，努力实现碳中和目标。再加上全球资本市场对绿色投资的狂热追捧，人们似乎有理由相信，超越化石能源，实现能源转型就在眼前。