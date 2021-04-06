储昭根：替代化石能源仍为时尚早 订户 来自 / 联合早报 文 / 储昭根 发布 / 2021年4月6日 5:00 AM 作者认为，新能源是否真正绿色，是否可持续还是问号。图为2021年3月21日，两人在北京的中央广播电视总台光华路办公区前合影。（法新社） 字体大小: 小 中 大 3月16日，国际再生能源总署（IRENA）发布的年度报告表示，石油需求已经触顶，到2050年时将几乎不再有人使用。国际再生能源总署的乐观，来自于全球气候及环境日益恶化的紧迫，世界各国碳排放控制愈加严苛，中国、欧盟、美国拜登政府等均积极响应《巴黎协定》的国际责任，努力实现碳中和目标。再加上全球资本市场对绿色投资的狂热追捧，人们似乎有理由相信，超越化石能源，实现能源转型就在眼前。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国际再生能源总署 石油需求 绿色能源 热点话题 提塔南·庞苏希拉克：缅甸政变的全球反响 廖建裕：印尼处理缅甸危机的穿梭外交