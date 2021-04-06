王庆民：首尔与釜山市长补选挑战文在寅政府

几十年来，韩国经济飞速发展，但房价也水涨船高，住房难一直是韩国人尤其年轻人面临的关键民生问题。因此，韩国民众对涉及住房公平的问题十分敏感。土地公社员工炒地事件，正触碰了这条敏感神经，也加深了民众对于执政的进步阵营的失望。

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4月7日，韩国将举行包括首尔市长和釜山市长在内的地方政府领导人补选，也称“四七再补选”。由于本次补选涉及首都和重要城市，有投票权者超过1000万人，因此得到韩国朝野的高度关注。本次补选也被视为对弊案频发的执政党共同民主党的大考，是2022年韩国大选的前哨。