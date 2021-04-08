胡逸山：巫统寻求再次主导马国政坛 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡逸山 发布 / 2021年4月8日 5:00 AM “巫统在2018年大选里的意外败选，在很大程度上是基于一个事后看来极其错误的选举策略。当时巫统安排、鼓动之前已与它眉来眼去的伊斯兰党，在多个以马来选民居多的议席参选，以制造巫统、伊党与希盟之间的三角战。”（彭博社） 字体大小: 小 中 大 在冠状病毒疫情略有好转的情况下，马来西亚政坛再次热络起来，各股政治势力动作频繁，纷纷见缝插针，都希望脱颖而出，得以主导马国政权或至少引导政局。其中巫统近日最为活跃。日前我受媒体采访有关巫统局势课题后，觉得意犹未尽，还在社交媒体上画蛇添足，加了一句概括的结语，谓“任何未来的执政联盟，如果没有巫统的参与，也将不会是稳定的”，以凸显巫统在马国政治上的举足轻重。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巫统 纳吉 马国政坛 区域焦点 提塔南·庞苏希拉克：缅甸政变的全球反响 廖建裕：印尼处理缅甸危机的穿梭外交