胡逸山：巫统寻求再次主导马国政坛

在冠状病毒疫情略有好转的情况下，马来西亚政坛再次热络起来，各股政治势力动作频繁，纷纷见缝插针，都希望脱颖而出，得以主导马国政权或至少引导政局。

其中巫统近日最为活跃。日前我受媒体采访有关巫统局势课题后，觉得意犹未尽，还在社交媒体上画蛇添足，加了一句概括的结语，谓“任何未来的执政联盟，如果没有巫统的参与，也将不会是稳定的”，以凸显巫统在马国政治上的举足轻重。