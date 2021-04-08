提塔南·庞苏希拉克：缅甸政变的全球反响

亚细安中较为民主的国家政府呼吁对缅甸政变做出反应，而较为专制的国家政府则支持不干预的做法，这绝非巧合。这凸显了涉及不同政体类型的区域一体化的局限性。

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缅甸率先在东南亚地区的竞赛中走向政治谷底。自2月1日推翻民选政府以来，缅甸军方已经杀害了560多名手无寸铁的平民抗议者，并逮捕了数千人。现在，该国人道主义危机日益加深，爆发内战的可能性日益增长，这些事态发展将带来严重的地区性甚至全球性后果。