诺伯特·里德尔（Norbert Riedel）：疫苗多边主义是战胜疫情的关键 订户 来自 / 联合早报 文 / 诺伯特·里德尔（Norbert Riedel） 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 由于符合“60岁及以上”优先接种2019冠状病毒疫苗的资格，我已在本周接种了第二剂疫苗。第二剂的疫苗接种和第一剂一样顺利。当我环顾四周，看着有序等待接种的人群时，不禁万千思绪萦绕心头。如果无法坚定地相信那些大胆的决定，疫苗抗疫只会沦为空谈，不会成为现实。获得德国公共财政资助的初创企业BioNTech，其研究人员对自己的理论有信心，也认为他们在新家园德国的辛勤耕耘会取得累累硕果，并相信革命性新技术会有效。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界卫生组织 新加坡科技研究局 发展中国家 公共卫生 冠病疫情 冠病疫苗 疫苗多边主义 余虹：“一带一路”与美国寻求替代倡议 裴敏欣：中国的经济自残