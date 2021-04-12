诺伯特·里德尔（Norbert Riedel）：疫苗多边主义是战胜疫情的关键

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来自 / 联合早报

文 /
诺伯特·里德尔（Norbert Riedel）

发布 / 2021年4月12日 5:00 AM

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由于符合“60岁及以上”优先接种2019冠状病毒疫苗的资格，我已在本周接种了第二剂疫苗。

第二剂的疫苗接种和第一剂一样顺利。当我环顾四周，看着有序等待接种的人群时，不禁万千思绪萦绕心头。

如果无法坚定地相信那些大胆的决定，疫苗抗疫只会沦为空谈，不会成为现实。获得德国公共财政资助的初创企业BioNTech，其研究人员对自己的理论有信心，也认为他们在新家园德国的辛勤耕耘会取得累累硕果，并相信革命性新技术会有效。

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