裴敏欣：中国的经济自残

上月初，中国的橡皮图章立法机构——全国人民代表大会，正式批准了该国的第十四个五年计划。该战略本应表明，尽管与美国存在地缘政治斗争，中国依然拥有一个能使其发展壮大的长期经济愿景。然而，这边人大盖章的印泥尚未干透，中国当局的行动就使该计划的成功前景变得十分黯淡。

十四五计划的核心是“双循环”战略，根据这项战略，中国将致力于推动基于内需和技术自给的增长。这不仅会减少中国对外部需求的依赖，还将令（美国以外的）各主要贸易伙伴，更加仰仗中国的市场准入以及日益高科技化的制造业。