裴敏欣：中国的经济自残 订户 来自 / 联合早报 文 / 裴敏欣 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 上月初，中国的橡皮图章立法机构——全国人民代表大会，正式批准了该国的第十四个五年计划。该战略本应表明，尽管与美国存在地缘政治斗争，中国依然拥有一个能使其发展壮大的长期经济愿景。然而，这边人大盖章的印泥尚未干透，中国当局的行动就使该计划的成功前景变得十分黯淡。十四五计划的核心是“双循环”战略，根据这项战略，中国将致力于推动基于内需和技术自给的增长。这不仅会减少中国对外部需求的依赖，还将令（美国以外的）各主要贸易伙伴，更加仰仗中国的市场准入以及日益高科技化的制造业。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 第十四个五年计划 新疆棉花 中欧全面投资协定 诺伯特·里德尔（Norbert Riedel）：疫苗多边主义是战胜疫情的关键 余虹：“一带一路”与美国寻求替代倡议