桑迪·查姆林·赖,施彦如：让企业成为对抗气候变化的力量 订户 来自 / 联合早报 文 / 桑迪·查姆林·赖 施彦如 发布 / 2021年4月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡要成为一个可持续发展和低碳排放国家，企业须要做得更多。政府已表明，对抗气候变化是国家议程的重点事项。新加坡在2030年绿色发展蓝图中概述了前进的道路，推出了“企业可持续发展计划”（Enterprise Sustainability Programme）等举措，同时拓宽了绿色融资渠道，以支持企业转型。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 企业 气候变化 中小企业 国家环境局 可持续发展 环保 塑料垃圾 世界自然基金会 减排 新加坡企业 巴黎协定 节能 碳排放 塑料 可再生能源 清洁能源 地球一小时 绿色发展蓝图 Earth Hour Kosong Plan 净零排放计划 可持续性 Science Based Targets initiative Plastic ACTion 塑料行动 郑伟彬：拜登的特朗普式路线对中国无效 蔡恩泽：重罚阿里——在呵护中严格监管