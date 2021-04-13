桑迪·查姆林·赖,施彦如：让企业成为对抗气候变化的力量

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来自 / 联合早报

文 /
桑迪·查姆林·赖 施彦如

发布 / 2021年4月13日 5:00 AM

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新加坡要成为一个可持续发展和低碳排放国家，企业须要做得更多。

政府已表明，对抗气候变化是国家议程的重点事项。新加坡在2030年绿色发展蓝图中概述了前进的道路，推出了“企业可持续发展计划”（Enterprise Sustainability Programme）等举措，同时拓宽了绿色融资渠道，以支持企业转型。

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